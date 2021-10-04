РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Глава Подольска Николай Пестов выделит денежные премии в размере 5 тыс. рублей педагогам и воспитателям округа ко Дню учителя, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Во Дворце культуры «Октябрь» в понедельник прошло торжественное мероприятие, посвященное предстоящему празднику, который ежегодно отмечается 5 октября. В нем приняли участие также депутат Мособлдумы Павел Максимович, председатель совета депутатов округа Дмитрий Машков и многие другие.

«Мне подумалось, что будет неправильно, если мы в этот праздничный день не отметим всех. Посоветовавшись с председателем совета депутатов округа, мы решили выделить, а у нас такая возможность есть, порядка 30 млн рублей на всех. А если эту сумму разделить на 6 тыс. работников сферы образования – учителей и воспитателей в детсадах, то каждый из них получит премию в размере 5 тыс. рублей», - сказал Пестов.

Он отметил, что в текущем году в педагогическую семью округа пришло более 50 молодых специалистов. Также 6 подольских школ входят в топ-100 лучших школ Московской области.

«Ветераны педагогического труда, заслуженные учителя страны и представители образовательных учреждений округа, совсем недавно мы проводили августовскую педагогическую конференцию и дружно встретили новый учебный год. Мы гордимся всеми, кто работает в системе образования округа, и благодарим за ваш труд. Не останавливайтесь на достигнутом, будьте здоровы, счастливы», – заключил Пестов.