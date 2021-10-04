РИАМО - 4 окт. С начала текущего года уже около 7 тыс. семей из Подмосковья получили выплаты к юбилею совместной жизни, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Выплату можно оформить в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет, прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее», – сказала зампред правительства региона – министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина.

Выплату может получить один из супругов. Для этого нужно подать заявление, а в последующие юбилеи она будет назначаться проактивно.

На полувековой юбилей совместной жизни жителям Подмосковья выплачивают 5 тыс. рублей, на 55 лет – 6 тыс. рублей, на 60 лет – 7 тыс. рублей, на 65 лет – 8 тыс. рублей, на 70 лет и более – 9 тыс. рублей.