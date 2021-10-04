РИАМО - 4 окт. Правительство Московской области и Росреестр провели работу, которая ускорила оформление недвижимости в регионе в разы в этом году, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

В Центре содействия строительству региона прошла рабочая встреча первого вице-губернатора Подмосковья – председателя правительства области Ильдара Габдрахманова с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским.

На мероприятии обсудили исполнение показателей дорожной карты «Повышение эффективности государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества на территории Московской области».

По словам зампреда правительства региона – министра экологии и природопользования Андрея Разина, в текущем году при взаимодействии областного правительства и Росреестра удалось достичь значительных успехов в сфере оптимизации учетно-регистрационных действий и оказании услуг.

«По сравнению с декабрем прошлого года нам с коллегами удалось ускорить процедуры государственного кадастрового учета и регистрации права на объекты недвижимого имущества на 1-3 дня. Теперь постановка на кадастровый учет занимает 4 дня, если подача документов осуществлялась в электронном виде, и 5 дней – если гражданин подавал документы через МФЦ, вместо 5 и 7 дней, как было раньше», – уточнил Разин.

Он добавил, что онлайн-регистрация права уменьшилась с 7 до 3,5 дней, а при подаче документов через МФЦ – с 9 до 7 дней. Также в регионе достигли целевого показателя по государственному кадастровому учету многоквартирных домов, он сейчас занимает 3 дня.

Регистрация права собственности

Еще одним достижением в реализации дорожной карты стало исполнение проекта по регистрации права собственности на квартиры в электронном виде за 24 часа.

Как пояснила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, документы подаются физическими, юридическими лицами или их юридическими представителями – банками или застройщиками через интернет-сервисы Росреестра.

К пилотному проекту, который реализуется на территории Подмосковья, привлечены кредитно-финансовые организации, так как на сегодняшний день до 80% квартир в строящихся домах покупаются в ипотеку.

По данным Росреестра, прямой доступ к веб-сервисам ведомства получили 18 крупных кредитных организаций, которые формируют пакет документов на госрегистрацию права собственности на жилье за гражданина. 7 из них уже активно используют способ взаимодействия онлайн.

За 24 часа в области регистрируются права собственности 97% всех заявлений, которые поступили в электронном виде от кредитных организаций и застройщиков, 65% – от физических и юрлиц.

Работа по кадастровому учету

Кроме того, в Подмосковье сильно уменьшилось число приостановок по учетно-регистрационным действиям. Таких показателей удалось достичь за счет типизации причин, которые к этому ведут. Так, типизированы причины приостановок по многоквартирным домам, частным домам, по регистрации договоров долевого участия и другие.

Адигамова добавила, что доля приостановок по кадастровому госучету недвижимости уменьшилась с 15% до 7,9%, госрегистрации права – с 4,66 до 2,2%, по документам, направляемым нотариусами, – с 0,5 до 0,1%. Значительного прорыва удалось добиться в части снижения приостановок по кадучету МКД и помещений в них, машино-мест. Сейчас доля приостановок составляет 2%, вместо 94%, зафиксированных в декабре прошлого года.

С начала года благодаря активному взаимодействию Минжилполитики региона и управления Росреестра по области на кадастровый учет поставлены 366 многоквартирных домов (МКД). Из 306 проблемных объектов, введенных в эксплуатацию до 1 марта этого года, 286 поставлены на кадастровый учет, что позволило обеспечить жильем свыше 70 тыс. семей.

Уменьшение жалоб

Снижение приостановок привело к устойчивой положительной динамике в сфере услуг – значительно сократилось количество жалоб граждан на нарушение сроков выдачи документов по сравнению с началом года.

«Несмотря на прорыв в оптимизации электронных процессов получения услуг по учету и регистрации недвижимости, люди, которые выбирают бумажный вариант подачи документов, все еще сталкиваются с трудностями. И здесь нам предстоит большая работа по оптимизации двусторонних сделок, которые подаются на бумажных носителях, чтобы люди могли с первого раза получить желаемый результат – регистрацию права на свою недвижимость», – отметила Адигамова.

Министр уточнила, что в текущем году основной упор процесса оптимизации был сделан на регистрации и учете жилых объектов. В приоритете на 2022 год – нежилая недвижимость.