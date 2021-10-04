РИАМО - 4 окт. Сценарист, режиссер-документалист, заслуженный деятель искусства РСФСР Дмитрий Луньков умер в понедельник. Ему было 85 лет, сообщает Газета.ru.

Луньков был действительным членом Российской академии кинематографических искусств «Ника» и Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Творческая деятельность Лунькова началась в 1959 году на саратовском телевидении, где он работал журналистом. Он прошел путь от корреспондента до главного редактора.

В 1968 году режиссер основал студию «Саратовтелефильм», где снял свыше 60 документальных фильмов и получил множество кинематографических наград.

Его работы также вошли в учебные программы ВГИКа и факультета журналистики МГУ.