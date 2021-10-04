РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 окт. Жители городского округа Люберцы могут сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Люберцах продолжается вакцинация для профилактики гриппа. Выездные мобильные пункты вакцинации работают в будни с 8:00 до 15:00.

График работы выездных пунктов в октябре: 4 и 11 октября – ж/д станция Люберцы; 5 и 12 октября – СНТ «Дружба»; 6 и 13 октября – СНТ «Березка»; 08 и 15 октября – ТЕНЗО-М; 18 и 25 октября – Дом ветеранов; 19 и 26 октября – СНТ «Зенино»; 22 октября – СНТ «Пехорка»; 29 октября – ВНИИ крахмалопродуктов.

Сделать прививку от гриппа жители городского округа могут во всех поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы в будни с 8:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 15:00. На прививку от гриппа можно записаться через госуслуги или прийти в поликлинику без предварительной записи. Перед вакцинацией врач проведет обязательный осмотр.