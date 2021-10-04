РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 окт. Активисты «Молодой Гвардии» городского округа Люберцы провели акцию рисунка на асфальте «С любовью к учителям!», в преддверии Дня учителя они украсили один из школьных дворов нарисованными цветами. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

«Акция «С любовью к учителям!», инициатором которой стала партия «Единая Россия», объединила учащихся школ Люберец и молодогвардейцев. Изобразив мелом пышные букеты на асфальте, они поздравили педагогов школы №27 с профессиональным праздником. Мы только обеспечили ребят материалом для рисования, а инициатива и фантазия при изображении цветов исходили от них самих», – сказал руководитель исполкома местного отделения «Единой России» Георгий Николаев.

По словам участницы акции Киры Щедриной, она учится в этой школе.

«Я искренне рада такой возможности – подарить всем нашим учителям цветы. Они нарисованы нами с любовью и чувством глубокой благодарности», – сказала Щедрина.

Преподаватели и директор школы Татьяна Долженко с меловым вернисажем уже ознакомились и выразили надежду, что погода в ближайшие дни останется сухой и солнечной, а цветы на асфальте во дворе школы еще долго будут радовать.