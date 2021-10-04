РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 окт. В городском округе Мытищи 16 октября пройдет велопробег «Закрытие ВелоСезона 2021», сообщается на странице клуба активного отдыха «ВелоМытищи» в соцсети «ВКонтакте».

Сбор в 11:00 возле ТРЦ «Перловский» по адресу: ул. Селезнева, 33.

В 12:00 - старт велопробега, в 14:00 - финиш в городе Пушкино на даче Владимира Маяковского. Участие бесплатное, возраст от 14 лет.



В программе: живописный веломаршрут золотой осени по Мытищам и Пушкинскому округу около 20 км, сувениры, призы от партнеров, развлекательная программа, концерт, полевая кухня, чаепитие.