РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 окт. В ТКЦ «Щелковский театр» прошел праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, всех гостей праздника поздравил депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«Яркий концерт подготовили в Щелкове ко Дню пожилого человека. Так город поздравил старшее поколение щелковцев, поблагодарил за огромный труд, мудрость и неравнодушие. Пусть годы идут, но многие ветераны сохраняют такую душевную молодость и жизненную энергию, которой мы можем только позавидовать. Прямое тому доказательство — проект «Активное долголетие». К нему уже присоединились тысячи представителей старшего поколения, проживающих в Щелкове», — сказал Шапкин.

Кроме того, праздничный концерт с выступлениями вокальных и хореографических коллективов прошел в поселке Литвиново.