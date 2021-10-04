РИАМО - 4 окт. Строительство молочной фермы предприятия «Милк-Дей» на 2 тыс. голов в Можайском округе обойдется в более чем 1,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Соглашение о реализации проекта подпишет министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский в рамках работы Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2021».

«Новая крупная молочная ферма на 2 тыс. голов появится рядом с деревней Настасьино в Можайском городском округе региона», - сообщил Сергей Воскресенский.

Он добавил, что возведение фермы пройдет в два этапа. Производственная мощность предприятия составляет от 11,2 млн л молока в год. На ферме создадут линии производства кисломолочной продукции.

Первую очередь молочной фермы планируется запустить во 2 квартале 2023 года. Работу на ферме получит около 80 человек.

«Под реализацию проекта будет предоставлен земельный участок без проведения торгов площадью 3 тыс. га, включая земли под кормовую базу и выпас. Московская область, в том числе и благодаря созданию новых проектов, стабильно входит в десятку молочных лидеров страны. В этом году показатель должен достичь 735 тыс. т», - подчеркнул глава Минсельхозпрода.

Сейчас в Подмосковье работает около 150 молочных ферм, многие объекты реконструируются и модернизируются, а также активно строятся новые.