РИАМО - 4 окт. Решение о проведении массовых мероприятий на территории РФ принимаются главами регионов страны при достижении определенных показателей по коронавирусу в конкретном субъекте, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за роста случаев Covid-19 на территории РФ отменили массовые мероприятия.

Порядок принятия решений по проведению массовых мероприятий в пандемию определен постановлением главного государственного санитарного врача страны от 7 июля 2021 года №18. Дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий на территории России не вводилось.

В стране в последние дни отмечен рост заболеваемости Covid-19.

С начала пандемии на территории России зарегистрировано 7 612 317 случаев коронавируса, умер 210 801 Covid-пациент, выздоровел после болезни 6 740 491 человек.

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