РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 окт. Мытищинская картинная галерея временно закрыта в связи с проведением внеплановых ремонтных работ по 3 октября, сообщается в Instagram-аккаунте галереи.

Открытие выставки живописи и графики заслуженного архитектора Московской области Григория Нигияна переносится на 8 октября, ранее ее планировали открыть 7 октября.

На выставке будет представлена живопись, графика и предметы из его личной коллекции.

Адрес галереи: г. Мытищи, ул. Мира, 7. Телефон: 8(498)720-54-40.