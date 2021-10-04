РИАМО - 4 окт. В Московской области полицейские изъяли из незаконного оборота синтетические наркотики в особо крупном размере, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Полицейские задержали иностранца на территории городского округа Павловский Посад. Он собирался развезти наркотики по другим регионам России. В автомобиле, на котором он передвигался, обнаружили и изъяли 20 вакуумных пакетов с порошкообразным веществом светлого цвета общей массой 20 кг.

Позже были установлены координаты оборудованных мужчиной хранилищ для сбыта наркотиков. Из тайников-закладок оперативники изъяли еще 50 вакуумных пакетов с аналогичным порошком общей массой около 50 кг.

По результатам химического исследования установлено, что содержимое 3 пакетов является синтетическим наркотическим средством общей массой более 3 кг. Оставшаяся часть веществ направлена на экспертизу.

Следователем Следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» возбуждено уголовное дело.