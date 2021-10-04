РИАМО - 4 окт. Создание дорожной связки Северо-Восточной хорды и Северо-Западной хорды в Москве завершено раньше срока на 9 месяцев, там в понедельник открыли движение, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, строительство связки вели в рамках возведения участка СВХ от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе.

«Завершен очередной важный этап реализации масштабного проекта создания системы хордовых магистралей Москвы: сегодня на девять месяцев раньше планового срока открыто движение по транспортной связке, соединяющей Северо-Восточную и Северо-Западную хорды», – сказал Бочкарев.

Полноценный транспортный маршрут

Он добавил, что эта связка даст возможность создать полноценный транспортный маршрут между восточной и западной частями Москвы.

«В рамках проекта построено 8,1 км дорог, включая два путепровода через железнодорожные пути МЦК и два моста через реку Лихоборка с прилегающей улично-дорожной сетью и боковыми проездами. Также выполнено благоустройство территории: разбито 3,7 га газона, посажено 74 дерева и почти 1,2 тыс. кустарников», – уточнил заммэра.

Еще этот проект поможет равномерно распределить транспортные потоки, уменьшить избыточный пробег автотранспорта.

«Снизится нагрузка на важные вылетные магистрали – Алтуфьевское, Дмитровское и Ярославское шоссе, северный участок МКАД, а также Ботаническую, Енисейскую, Сельскохозяйственную улицы, Сигнальный проезд и ряд других улиц. Улучшится транспортное обслуживание свыше 730 тыс. жителей районов Тимирязевский, Марфино, Останкинский, Западное и Восточное Дегунино, Бескудниковский, Отрадное, Головинский», — уточнил Бочкарев.

Строительство пешеходного перехода

Генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова добавила, что во время проектирования искусственных сооружений на этом участке инженеры предусмотрели создание пешеходного перехода в Главный ботанический сад Российской академии наук.

«Перед нами стояла задача интегрировать новую жилую застройку, которая сегодня возводится в округе, с крупным парковым ансамблем. Лестничный сход, расположенный у опоры первого моста, защищен от атмосферных осадков специальным накрытием, далее подземная пешеходная галерея с сопутствующими техническими помещениями проходит через тело мостовых сооружений и связывается с прогулочной сетью Главного ботанического сада РАН», – сказала Меркулова.

Она подчеркнула, что в проекте инженерных сооружений также заложены все необходимые охранные мероприятия для безопасного возведения объектов в акватории реки Лихоборка.

Открытие связки

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин открыл движение по транспортной связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд и прилегающей улично-дорожной сети.

«Мы продолжаем работать над созданием хордового сообщения в Москве. Крупнейший проект – это Северо-Восточная хорда, которая на 80% построена уже. Сегодня важный участок запускается – это соединение между Северо-Западной хордой и Северо-Восточной хордой. Очень важный и нужный участок, который разгрузит действующую магистраль и соединит два этих больших проекта», – сказал Собянин.