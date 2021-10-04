РИАМО - 4 окт. В текущем году в Подмосковье не зафиксировано увеличения числа обращений из-за ненадлежащих условий содержаний в СИЗО и ИВС, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

На совещании в Главном управлении МВД региона подвели итоги деятельности спецучреждений полиции и охранно-конвойных подразделений.

«Задачи, поставленные перед руководителями изоляторов временного содержания (ИВС), в целом, выполняются. В 2021 году, несмотря на сложные условия пандемии, не зафиксировано увеличения обращений по вопросам, связанным с ненадлежащими условиями содержания в СИЗО. Такие жалобы и обращения стали редким явлением», – отметила омбудсмен Московской области Екатерина Семенова.

При этом уполномоченный добавила, что лицам, оказавшимся в местах принудительного содержания, в том числе в спецприемниках и ИВС, из-за разных причин не всегда удается реализовать свои права.

«Вызывают обеспокоенность обращения обвиняемых и подозреваемых с жалобами на применение сотрудниками полиции физической силы. Эта тема сейчас актуальна и требует особого контроля со стороны руководителей», – сказала Семенова.

Она отметила, что также есть проблемы с оказанием подозреваемым и обвиняемым квалифицированной медицинской помощи. Однако за последние 5-7 лет ситуация по этому вопросу изменилась в лучшую сторону.