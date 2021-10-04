Верховный суд (ВС) России 20 сентября подтвердил запрет разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных, в том числе кур. Нарушителям грозит штраф в размере как минимум 10 тысяч рублей. Между тем вопрос с содержанием живности на участках весьма актуален для дачников Московской области. Подробности о решении ВС и его последствиях эксперты рассказали РИАМО.

Разобрались по-соседски

Основанием для громкого судебного решения стал спор между соседями по дачам: один из них жаловался, что ему мешают сельскохозяйственные животные на участке другого. Истец и ответчик дошли до ВС, который вынес решение о запрете содержания таких животных на садовых участках. Ответчик при этом был оштрафован на десять тысяч рублей.

Как говорит в беседе с РИАМО доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России и кандидат юридических наук Оксана Васильева, причиной, по которой ответчик проиграл суд, стало использование им земельного участка не по целевому назначению.

«Такое назначение имеют все участки в России. Именно от него зависят максимальные и минимальные размеры участков, возможность размещения там построек, а также виды деятельности, которую там можно вести», — объясняет Васильева.

По словам завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александра Цыганова, обязанность собственников использовать землю в соответствии с ее целевым назначением прописана в статье 42 Земельного кодекса РФ.

Так, земли садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и дачных некоммерческих товариществ (ДНТ), как правило, предназначены для ведения садоводства и огородничества в личных целях, хотя встречаются и другие варианты. Но заниматься животноводством на земельных участках СНТ и ДНТ нельзя — это и подтвердил в своем решении Верховный суд России.

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Лазейка с минипигами

Как говорит Александр Цыганов, целевой характер использования земель очень важен. Если не учитывать определенные документами цели, неизбежны конфликты и даже снос незаконных строений. Земли СНТ и ДНТ нередко пытаются использовать не по назначению — к примеру, возводить там многоквартирные дома, что явно ущемляет права соседей.

«Конечно, в садоводстве такие строения неуместны, равно как промышленные кузницы, авторемонтные базы и гостиницы», — объясняет собеседник РИАМО.

Столь же неуместно и разведение сельскохозяйственных животных в промышленных масштабах рядом с садами и дачами, ведь оно предусматривает возведение коровников, свинарников, конюшен, птичников и крольчатников.

«Запрет на разведение в СНТ и ДНТ сельскохозяйственных животных вполне понятен: на дачи городские жители приезжают отдохнуть и полюбоваться цветочками. При этом не каждый человек готов просыпаться под пение петуха или мычание коровы», – считает Оксана Васильева.

Нарушителям этого запрета грозит ответственность по статье 8.8 КоАП РФ: для физических лиц это штраф в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. Если же кадастровая стоимость участка не определена, то гражданам-нарушителям придется заплатить штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

«Впрочем, сегодня каждый может на законных основаниях содержать дома декоративных кроликов и кур, а также минипигов. Разница между ними и сельскохозяйственными животными невелика», — отмечает Александр Цыганов.

Кроме того, на дачах не запрещено заниматься пчеловодством.

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Разводить по закону

Тем, кто хочет заниматься разведением сельскохозяйственных животных, — от кур, гусей и прочей птицы до коз, коров и баранов — Оксана Васильева советует присмотреться к землям сельских населенных пунктов (для индивидуального жилищного строительства — ИЖС), где такая деятельность разрешена. Это объясняется, в частности, санитарными нормами: размеры земельных участков под ИЖС намного больше, чем в СНТ и ДНТ.

«Деревенскую жизнь невозможно представить без животных. Как правило, они есть у многих жителей деревни или села. Поэтому, если вы решили заниматься животноводством, вам необходимо покупать земельный участок под ИЖС», — говорит Оксана Васильева.

Впрочем, что касается вопроса с сельскохозяйственными животными в СНТ и ДНТ, там может быть спорный момент, отмечает юрист Алена Данилова. Их запретили разводить на дачах, но при каких объемах начинается именно промышленное выращивание, пока до конца не определено. Тем не менее, как считает специалист, при активном разведении животных хозяйство неизбежно расширится до такого размера, когда нарушение закона станет очевидным.

Если же владельцу участка в СНТ или ДНТ непременно нужно заняться разведением животных, то необходимо сменить назначение использования земли, к примеру, на личное подсобное хозяйство (ЛПХ), говорит Александр Цыганов.

«Другой путь — договариваться с соседями, понимая, что невыявленное нарушение в какой-то момент может стать явным и послужить источником штрафа. При этом Росреестр с 2019 года использует беспилотные дроны для выявления нарушений», — отмечает собеседник РИАМО.

Между тем, по мнению Цыганова, запрет на разведение сельскохозяйственных животных в СНТ и ДНТ служит еще одной, глобальной цели. Сегодня в пригородах крупных городов нарастают тенденции к превращению садовых домов в места постоянного проживания. И понимание, что рядом с жильем не появится неудобный сосед с возможным источником шума и зловония, явно необходимо для развития СНТ как жилых поселков.

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