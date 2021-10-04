РИАМО - 4 окт. Южный окружной военный суд начал рассмотрение дела руководителя банды наемных убийц Аслана Гагиева, сообщается на сайте СКР.

Банду наемных убийц в 2004 году организовал осетин Аслан Гагиев по кличке Джако. В группировку входило порядка 50 человек.

Группа принимала заказы на убийства любой сложности. Киллеры использовали съемные квартиры, угнанные автомобили, поддельные документы. Оружие они привозили из Южной Осетии.

Среди наиболее резонансных преступлений банды – убийство владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника в Москве в 2004 году. В 2005 году – убийство владельца «Содбизнесбанка» Александра Слесарева, его супруги, дочери и случайной попутчицы в Московской области, а также убийство председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского в Москве.

Всего члены ОПГ убили в разных регионах страны 60 человек, среди которых полицейские, чиновники и известные бизнесмены.

Гагиева в 2014 году объявили в международный розыск, а год спустя задержали в Вене. В 2018 году его экстрадировали в РФ.