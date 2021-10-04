РИАМО - 4 окт. Картина «Ничья» режиссера-постановщика и автора сценария из подмосковного Реутова Лены Ланских получила Гран-при на 69-м кинофестивале в Сан-Себастьяне, сообщает пресс-служба главы городского округа Реутов Станислава Каторова

«Авторская кинолента реутовчанки Лены Ланских «Ничья», рассказывающая историю 14-летней молодой мамы, которая живет в маленьком уральском городке, стала обладателем Гран-при кинофестиваля в конкурсной программе «Новые режиссеры», - говорится в сообщении.

Лену Ланских поздравил глава Реутова Станислав Каторов. По его словам, режиссер своей победой на престижном кинофоруме прославила свой город. Каторов пожелал ей больших творческих успехов и многочисленных наград на российских и международных киносмотрах.

Как рассказала мама Лены Ланских Лидия Николаевна, ее дочка с самого детства была натурой творческой и очень самостоятельной. В 4 года она уже научилась читать, а потом и писать. Все время что-то сочиняла, придумывала истории, участвовала в литературных конкурсах. Хотела быть и писателем, и актрисой, и режиссером. Этот приз - только начало, надеются в семье победительницы.