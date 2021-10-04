РИАМО - 4 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил сделать специальную программу, в которую войдут все участки дорог у школ, где необходимо заменить покрытие. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Я обратил внимание на просьбы жителей по состоянию дорог у школ и территорий у детских садов. Прошу провести ревизию, мы эти ремонты начнем с весны. Там, где ненадлежащее состояние дороги, прошу оцифровать и включить в программу. Тема – важная, чтобы все у нас было красиво для детей», – отметил губернатор.

По итогу 2020-2021 учебного года подмосковные школы заметно поднялись в рейтинге международных исследований – с 19 на 6 место, а 11 школ региона вошли в российский топ-100.

«Я благодарен нашим учителям, директорам школ, всему блоку образования – наши 11 школ вошли в топ-100. Отрыв от 1-го места составляет порядка 20 школ, так что мы очень ждем новых результатов», – добавил Воробьев.

По его словам, те коллективы, которые стараются, должны постоянно ощущать поддержку властей региона.

«Каждый глава должен сопровождать флагманские школы для того, чтобы обмен опытом, лучшими практиками позволял совершенствоваться, а детям давал перспективы при последующем поступлении в вузы и самореализации», – сказал губернатор.

Лучшими в этом году признаны Физтех-лицей им. Капицы (4 место), Физмат-лицей №5 в Долгопрудном (18 место), лицей научно-инженерного профиля в Королеве (20 место), областная гимназия им. Примакова (23 место), Сергиево-Посадский физмат-лицей (26 место), лицей МГИМО (39 место), школа №6 в Мытищах (53 место), школа «Классика-м» в Мытищах (77 место), лицей №19 в Королеве (82 место), Ломоносовский лицей в Ногинске (85 место), Одинцовский десятый лицей (97 место).