РИАМО - 4 окт. Автомобильное движение открыли на связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, а также на прилегающей улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы​​.

Столичный мэр Сергей Собянин отметил, что открытие этой трассы – важный этап крупной программы дорожного строительства в городе.

«Мало построить отдельные магистрали – необходимо их связать воедино, чтобы автомобилисты могли беспрепятственно попасть из одного конца города в другой», - сказал он.

Мэр пояснил, что новая связка дает возможность удобно и быстро пересекать столицу с востока на запад и обратно. При этом дорога проходит не через центр, а светофоров практически не встречается.

«Завершение строительства хордовых магистралей является ключевым проектом дорожного строитель­ства на ближайшие годы. Всего в 2022-2023 годах планируем построить порядка 190 км дорог», – добавил Собянин.

Связку начали возводить в апреле 2019 года. Ее протяжность составляет около 3 км, дорога проходит параллельно строящемуся основ­ному ходу СВХ и напрямую связывает 3-й Нижнелихоборский проезд (СЗХ) с проездом Серебрякова и далее с Северо-Восточной хордой.