РИАМО - 4 окт. Автомобильное движение открыли на связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, а также на прилегающей улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Столичный мэр Сергей Собянин отметил, что открытие этой трассы – важный этап крупной программы дорожного строительства в городе.
«Мало построить отдельные магистрали – необходимо их связать воедино, чтобы автомобилисты могли беспрепятственно попасть из одного конца города в другой», - сказал он.
Мэр пояснил, что новая связка дает возможность удобно и быстро пересекать столицу с востока на запад и обратно. При этом дорога проходит не через центр, а светофоров практически не встречается.
«Завершение строительства хордовых магистралей является ключевым проектом дорожного строительства на ближайшие годы. Всего в 2022-2023 годах планируем построить порядка 190 км дорог», – добавил Собянин.
Связку начали возводить в апреле 2019 года. Ее протяжность составляет около 3 км, дорога проходит параллельно строящемуся основному ходу СВХ и напрямую связывает 3-й Нижнелихоборский проезд (СЗХ) с проездом Серебрякова и далее с Северо-Восточной хордой.
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