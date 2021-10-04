РИАМО - 4 окт. Дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пациента с инфарктом из ТиНАО, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В понедельник днем экипаж дежурного санитарного вертолета вылетел на вертолетную площадку Киевское в ТиНАО, куда машиной скорой помощи был экстренно доставлен 80-летний мужчина с предварительным диагнозом инфаркт.

Пациента передали авиамедицинской бригаде медиков, которые оперативно доставили мужчину в специализированную больницу Москвы.