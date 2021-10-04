РИАМО - 4 окт. В городе Павловский Посад проводится доследственная проверка после гибели 2 человек в результате пожара, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

Возгорание произошло в двухэтажном многоквартирном доме на Интернациональном переулке на 1-м этаже. После локализации спасатели нашли тела двух человек.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным областного МЧС, в тушении огня принимали участие 33 человека и 12 единиц техники. Площадь возгорания составила 50 «квадратов».