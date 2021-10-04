РИАМО - 4 окт. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что реализация проекта по бесплатному проезду для льготников на коммерческих маршрутах – на особом контроле депутатов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
С начала следующего года во всех муниципалитетах Московской области планируют ввести льготный проезд на всех коммерческих маршрутах общественного транспорта для льготных категорий граждан.
Он подчеркнул, что сейчас основная задача заключается в том, чтобы договориться с перевозчиками. Также нужно просчитать средства, необходимые для компенсации расходов.
Брынцалов отметил, что в регионе видят все проблемные ситуации, которые возникают при реализации указанного проекта.
По областной соцкарте проезд предоставляется бесплатно, по транспортной карте «Стрелка» – скидка от 7% за каждые 10 поездок и скидка 35% за 50 и более поездок. По «Стрелке» учащегося за первые 35 поездок скидка составляет 50% от стоимости поездки, с 36-й поездки – достигает 99%.
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