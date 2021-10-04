РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 окт. Полиция проводит проверку по факту конфликта в магазине «Магнит» в Домодедове, в ходе которого двое мужчин получили телесные повреждения, сообщили в УМВД России по городскому округу Домодедово.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудница «Магнита» в Домодедове якобы избила 2 мужчин дубинкой до крови после обвинений в краже продуктов. При этом, как утверждают очевидцы, помощь покалеченным мужчинам никто не оказал.