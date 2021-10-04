РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 окт. В период с 1 по 30 сентября полицейские Щелкова зарегистрировали более 6 тыс. обращений, 110 из них касались совершенных преступлений, 87 - раскрыто, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

За этот период полицейские зарегистрировали 24 тяжких и особо тяжких преступления, в 18 случаях установлены совершившие их лица. Кроме того, раскрыто 13 ранее совершенных преступлений и задержано 7 лиц, находившихся в федеральном розыске.

Из наиболее значимых преступлений оперативники раскрыли 5 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 3 факта мошенничества, 4 грабежа, 29 краж, из них 3 кражи из квартир и 3 - из дач и садовых домов, 6 фактов сбыта и 5 фактов хранения наркотических средств и психотропных веществ, 1 факт организации незаконной миграции.