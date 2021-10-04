РИАМО - 4 окт. В минувшие выходные на стадионе Видновского художественно-технического лицея состоялись тренировка и первый товарищеский матч по футболу в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие». В мероприятии, инициатором которого выступило управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации округа, приняли участие свыше 20 мужчин возраста 60+, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

Старт еще одному направлению губернаторской программы был приурочен ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Также солнечным октябрьским утром на зеленом газоне лицея встретились ветераны спорта, которые уже давно вместе играют в футбольной команде «Союз» при городском центре спорта.

Планируется, что такие тренировки и дружеские матчи для участников программы «Активное долголетие» будут проходить в муниципалитете на регулярной основе.

В этой спортивной секции можно заниматься бесплатно, а для записи необходима только социальная карта.

На сегодняшний день в программе «Активное долголетие» участвуют около 2 тыс. жителей муниципалитета. Занятия проходят на базе Центра социального обслуживания граждан «Вера», а также муниципальных учреждений культуры и спорта. Наибольшей популярностью у ветеранов пользуются занятия скандинавской ходьбой, творчеством, танцами, йогой, а также курсы компьютерной и юридической грамотности. Также активно развивается туристическое направление.

Только в этом году для участников губернаторской программы было организовано свыше 50 экскурсий по историческим и памятным местам как Ленинского округа, так и других муниципальных образований Подмосковья.

В Ленинском округе проживают свыше 30 тыс. пенсионеров.