РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 окт. Ночную литургию у чудотворных мощей святых мучеников проведут в Георгиевском храме поселка Нахабино подмосковного Красногорска в понедельник, сообщил настоятель храма священник Павел Островский.

«В нашем храме есть святые мощи мучеников Фивейского легиона. Эти мощи были спасены от поругания в одной из европейских стран и перевезены в Россию, а затем подарены мне, чтобы я их предал упокоению», - написал священник в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в церкви чтят святых мучеников, пострадавших за Христову веру в конце III века.

«И они радуют нас в ответ своими молитвами Христу за нас. Уже многие люди свидетельствовали о том, что Господь помог им в их просьбах, когда они молились у мощей святых воинов Фивейского легиона», - отметил Островский.

Он также добавил, что в понедельник в 18:00 в храме будет большая служба в память о мучениках, а в полночь пройдет литургия, чтобы все желающие смогли причаститься. Литургию делают ночью ради тех, кто с утра работает.

«Приезжайте к нам в храм разделить радость о Фивейских святых. Особенно советую молиться тем, кто детишек не имеет. У нас уже целый свой легион детей родился по молитвам мученикам Фивейского легиона», - написал настоятель храма.

Храм Георгия Победоносца расположен на улице Инженерной в поселке Нахабино.