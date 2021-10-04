РИАМО - 4 окт. Второй этап осенней акции «Наш лес. Посади свое дерево» стартует в Ленинском округе в понедельник. Для высадки саженцев определены 29 площадок в различных населенных пунктах муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

В течение 10 дней планируется высадить порядка 1,5 тыс. деревьев и кустарников - яблоня, клен, каштан, липа, рябина, туя, сосна, сирень, спирея, барбарис, дерен и др.

«Зеленые насаждения появятся как в новых жилых микрорайонах, так и на территориях уже сложившейся застройки, центральных улицах, в любимых местах отдыха жителей Видного и сельских населенных пунктов», - рассказал глава округа Дмитрий Абаренов.

Так, вдоль Нового шоссе в поселке Дрожжино будет высажено свыше 200 саженцев, в том числе 20 кленов и 20 лип, на улице Школьной в Видном – более 60 деревьев и кустарников. В акции активное участие примут жители.

Первый этап экологической акции в этом году прошел в Видном в День города, 11 сентября. На центральной площадке-набережной реки Купелинка была высажена рябиновая аллея.