РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 окт. В Домодедове за сутки выявили 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 13 509 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за период со 2 по 4 октября выявили 4 852 случая заболевания. Из них 1 733 случая – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 455 358 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 238 человек. Выздоровели и выписались 395 815 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.