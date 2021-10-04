РИАМО - 4 окт. В Подмосковье сформировали запас коечного фонда для лечения больных с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы научились разворачивать койки. В случае необходимости мощности имеем», - сказал Воробьев.

Он отметил, что на сегодняшний день в Подмосковье ежедневно госпитализируют 600-650 человек с Covid-19, а выписывают 530-570 вылеченных пациентов.

Ранее Воробьев сообщил, что в настоящее время 350 Covid-больных в регионе находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Абсолютное большинство таких пациентов не проходили вакцинацию от коронавируса.

Также губернатор Московской области попросил федеральное правительство включить вакцинацию от Covid-19 в национальный календарь прививок.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>