РИАМО - 4 окт. В Подмосковье госпитализируют 600-650 человек с коронавирусной инфекцией ежедневно, что вдвое ниже пиковых для региона значений, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы далеки от пика. Наши цифры с Москвой похожи, но мы, с одной стороны, далеки от пика. Максимально мы госпитализировали порядка 1,2 тыс. человек, сейчас госпитализируем 600-650 (в день - ред.)», - сказал Воробьев.

Он отметил, что выписка вылеченных Covid-пациентов в Подмосковье держится на уровне 530-570 человек в день.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1733 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе зафиксировали 455 358 случаев заболевания. Выздоровели и выписались 395 815 человек, скончались 8238 пациентов.

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