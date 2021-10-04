РИАМО - 4 окт. Порядка 350 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся сегодня на аппаратах ИВЛ в подмосковных больницах, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На ИВЛ сегодня у нас находятся 350 человек», – сказал Воробьев.

Он отметил, что абсолютное большинство пациентов, которые сейчас находятся на искусственной вентиляции легких, не были вакцинированы от коронавируса.

Воробьев также подчеркнул, что свободных коек на территории региона достаточно. Дополнительные места для пациентов создадут в случае необходимости.

Ранее Воробьев попросил правительство РФ включить вакцинацию от Covid-19 в национальный календарь прививок.

В Подмосковье зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Ежедневно госпитализируют порядка 600-650 человек. Общее число случаев на текущий момент составляет 455 358.

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