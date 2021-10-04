РИАМО - 4 окт. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1 733 случая заболевания коронавирусной инфекцией, наибольшее количество случаев зарегистрировали в Одинцовском округе (177), Мытищах (118), Сергиево-Посадском округе (100), Балашихе (93) и Красногорске (92), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

82 случая выявили в Солнечногорске, по 81 – в Люберцах и Коломне, 80 – в Королеве, 79 – в Пушкинском округе, 58 – в Подольске, 44 – в Клину, 39 – в Чехове, 38 – в Истре, по 36 – в Орехово-Зуевском округе и Домодедове, 34 – в Наро-Фоминском округе, 28 – в Реутове.

По 27 – в Дмитровском округе, Ивантеевке, Егорьевске, Жуковском и Фрязине, 26 – в Лыткарине, 25 – в Шатуре, 24 – в Воскресенске, 22 – в Серпухове, 18 – в Щелкове, по 14 – в Богородском округе и Бронницах, 13 – в Луховицах, по 12 – в Можайском округе и Черноголовке, по 10 – в Талдомском округе, Краснознаменске, Павловском посаде и Электростали, по 9 – в Раменском округе и Дзержинском.

По 8 случаев выявили в Озерах и Лобне, по 7 – в Волоколамском округе, Ступине и Дубне, 6 – в Ленинском округе, 5 – в Котельниках, по 3 – в Зарайске и Электрогорске, по 2 – в Звездном городке, Долгопрудном, Лосино-Петровском и Химках, по 1 – в Красноармейске и Пущине.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Рузском округе, Кашире, Лотошине, Шаховской, Власихе, Протвине, Рошале, Серебряных Прудах и Молодежном.

С начала пандемии в Московской области выявлено 455 358 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 238 человек. Выздоровели и выписались 395 815 человек.

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