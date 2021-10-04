РИАМО - 4 окт. За минувшие выходные более 30 столичных торговых центров наказали за невыполнение санитарных правил в пандемию коронавируса. Контроль в данной сфере следует ужесточить, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Необходимо ужесточать контроль за выполнением санитарных правил. Мы за последние выходные вынуждены были применить административное наказание к 34 крупным торговым центрам», - сказал Собянин.

Он отметил, что в случае необходимости будут приниматься соответствующие меры.

Ранее «Российская газета» сообщала, что столичные ТЦ «Метрополис», «Гагаринский» и «Атриум» могут закрыть до 2022 года из-за массовых нарушений масочного режима. Судебные процессы по этим торговым центрам состоятся в ближайшее время.

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