РИАМО - 4 окт. За минувшие выходные более 30 столичных торговых центров наказали за невыполнение санитарных правил в пандемию коронавируса. Контроль в данной сфере следует ужесточить, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Необходимо ужесточать контроль за выполнением санитарных правил. Мы за последние выходные вынуждены были применить административное наказание к 34 крупным торговым центрам», - сказал Собянин.
Он отметил, что в случае необходимости будут приниматься соответствующие меры.
Ранее «Российская газета» сообщала, что столичные ТЦ «Метрополис», «Гагаринский» и «Атриум» могут закрыть до 2022 года из-за массовых нарушений масочного режима. Судебные процессы по этим торговым центрам состоятся в ближайшее время.
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