РИАМО - 4 окт. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина включить прививку от коронавируса в национальный календарь прививок и сделать ее обязательной.

«Первая просьба – включить в национальный календарь прививок вакцинацию (от коронавирусной инфекции - ред.). Это очень важно для сохранения жизни людей», – сказал Воробьев.

Он отметил, что власти разыгрывают квартиры и проводят различные акции для стимулирования граждан к вакцинации.

«В пике мы вакцинировали по 50-70 тыс. человек в сутки. Сейчас доходит до 10 тыс., то есть кратно упала (вакцинация - ред.)», – уточнил губернатор.

По его словам, второе предложение – учесть норматив в программе госгарантий на 2022 год, что позволит своевременно осуществлять планирование по закупке медикаментов и всего процесса лечения граждан от коронавирусной инфекции.

За сутки в регионе зафиксировали 1733 новых случая коронавируса. С начала пандемии на территории Московской области зарегистрировали 455 358 случаев заболевания Covid-19. Всего умерли 8238 человек, выздоровели 395 815 пациентов.

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