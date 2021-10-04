РИАМО - 4 окт. Сотрудников, избивших мужчин в подсобке «Магнита» в подмосковном Домодедове могут уволить, если в ходе внутренней проверки подтвердится факт нанесения побоев, сообщили РИАМО в пресс-службе сети супермаркетов.

«Мы разбираемся в произошедшем. Если факт насилия подтвердится, то все причастные к этому будут уволены, а их руководители – привлечены к дисциплинарной ответственности», — пояснили в пресс-службе.

Также там добавили, что сотрудникам магазинов категорически запрещено применять силу к покупателям, даже если их подозревают в краже товаров.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудница «Магнита» в Домодедове якобы избила двух мужчин дубинкой до крови после обвинений в краже продуктов. При этом, как утверждают очевидцы, помощь покалеченным мужчинам никто не оказал.