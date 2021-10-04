РИАМО - 4 окт. Порядка 20 пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус откроют в столичных центрах госуслуг и ТЦ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул необходимость наращивания объемов массового тестирования на Covid-19, в том числе в экспресс-формате. Так, в двух городских МФЦ уже работают пункты экспресс-тестирования.

«В ближайшие недели введем в порядка 10-20 МФЦ и крупных торговых центрах пункты по экспресс-тестированию. Сделаем его на этой стадии бесплатным», - сказал Собянин.

Он отметил, что тестирование займет 10 минут, его результаты будут вноситься в городскую медицинскую систему.

В Москве продолжается масштабная вакцинация от Covid-19. Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее сообщил, что власти намерены вернуться к практике проведения лотерей с ценными призами среди привившихся.

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