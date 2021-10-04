РИАМО - 4 окт. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что уже 1,8 млн человек в стране ревакцинировались от коронавирусной инфекции.

Он сказал об этом на ежегодном форуме «Биотехмед», который проходит в Геленджике, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Вакцинацию повторную прошли 1,8 миллиона человек», — сказал Мурашко.

Он отметил, что всего 2% вакцинированных граждан заражаются коронавирусом. При этом в госпитали со средней и тяжелой формой Covid-19 попадают в основном те, кто не привился.

В стране за минувшие сутки выявлен 25 781 случай коронавируса, скончались 883 пациента, вылечились 14 526 человек.

С начала пандемии в России зафиксировано 7 612 317 случаев Covid-19, умер 210 801 человек, выздоровел 6 740 491 пациент.

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