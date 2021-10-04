РИАМО - 4 окт. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции по всей стране отменили массовые мероприятия. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — подчеркнула Попова.

По ее оценке, ситуация с Covid-19 в стране остается напряженной. Темпы роста заболеваемости в 12 регионах страны составляют 20% и выше.

Всего в России было выявлено 7 612 317 случаев заболевания, скончался 210 801 Covid-пациент, вылечился от инфекции 6 740 491 человек.

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