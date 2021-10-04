РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 окт. В городском округе Мытищи внезапно закрылся фитнес-центр «Фитзал» на улице Летной, сообщила инструктор групповых программ Марина Кузнецова.

«Мы пришли в среду к дверям фитнес-клуба. Я - провести тренировку, клиенты - на занятия. И мы увидели просто закрытые двери. Управляющая нам не отвечает. Говорят, в клубе якобы ремонт, но видно, что уже он не работает. Тренажеры вывозили. Мы хотим забрать трудовые книжки и получить выплату сумм, которые нам задолжали с мая», - сказала Кузнецова.

По словам клиентов клуба, зал закрылся без предупреждения, у посетитилей зала оплачены абонементы.

«Мы уже обратились к юристу и писали в разные инстанции - прокуратуру, полицию. Сейчас планируем в местную администрацию обратиться», - отметила Кузнецова.