РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 окт. Более 300 тыс. жителей Балашихи уже вакцинировались от гриппа, прививочная кампания стартовала в сентябре и завершится 30 ноября, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Прививочные кабинеты открыли во всех городских поликлиниках. Кроме того, на железнодорожных станциях работают передвижные ФАПы.

Так, с 4 по 6 октября можно привиться от гриппа на станции Никольское с 14:00 до 20:00, а с 7 по 9 октября — на станции Салтыковская с 14:00 до 20:00, по субботам с 9:00 до 14:00.

Врачи также просят не забывать и о защите от коронавируса, но советуют сделать перерыв между прививками от гриппа и Covid-19 длиною в месяц.