РИАМО - 4 окт. Самый низкий уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве фиксируют среди пожилого населения, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пожилые люди вообще вызывают опасения. Среди них самый низкий уровень вакцинации (от коронавируса - ред.)», – сказал Собянин.

Он отметил, что для стимулирования вакцинации пожилых в столице ввели подарки для пенсионеров.

«Обращаюсь к старшему поколению, пожилым людям, чтобы берегли себя и активно проходили вакцинацию», – заключил мэр.

В Москве выявлено за сутки 4410 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 979 человек, скончались 66 пациентов. На ИВЛ в больницах находятся 443 человека.

Ранее Собянин сообщал, что в Москве регистрируется серьезный рост заболеваемости — порядка 30%, рост госпитализаций — больше 20%.

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