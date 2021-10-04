РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 окт. По инициативе ОНФ и благотворительного фонда помощи детям «Рождественская Звезда» на территории конноспортивного клуба «Алмазово» в Щелкове прошел благотворительный осенний фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ в Московской области.

Мероприятие поддержали Общественная палата и Главное управление социальных коммуникаций Московской области.

«Ежегодно осенью мы собираем семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья в конноспортивном клубе «Алмазово». Это удивительное место, где каждый находит себе занятие на несколько часов, а в этом году мы еще и подвели итоги международных инклюзивных игр 2021 года среди участников от Московской области. Все наши гости остались довольные и счастливые», – сказал член регионального штаба ОНФ в Московской области, гендиректор благотворительного фонда «Рождественская Звезда» Алексей Фураев.

С раннего утра повара готовили вкусные и ароматные блюда для детишек. Маленьких гостей угощали булочками с сосисками от сети гипермаркетов «Глобус», попкорном и сладкой ватой. Не обошлось и без солдатской каши.

На открытой площадке выступили ансамбли «Триумф», «Вокальный адреналин» и «Кладезь», группы NeoAstral и «Лир@Л@йм», ребята из танцевальной студии Надежды Бирюковой и «Лисенок». Для детей были организованы конкурсы, мастер-классы, аквагрим и конные прогулки. На площадке фестиваля красовались железные двухколесные кони из мотоклуба Blacksmiths Shchelkovo и четырехколесные спортивные автомобили от I’M detailing.