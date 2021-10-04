РИАМО - 4 окт. В Москве планируется возобновить проведение лотерей среди граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он напомнил, что ранее среди привитых от коронавируса москвичей разыгрывали автомобили.

«В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике. Это показало хорошие результаты и интерес населения, что разыгрываются не только денежные призы, но и квартиры», - сказал Собянин.

Мэр также отметил, что привитым пожилым москвичам выдают подарки.

«Для медицинских учреждений также ввели стимулы по привлечению граждан, в первую очередь пожилых людей», - заключил Собянин.

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