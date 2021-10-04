РИАМО - 4 окт. В Москве за последние недели на 30% выросла заболеваемость коронавирусом, более чем на 20% увеличилось число госпитализаций Covid-пациентов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ситуация с Covid-19 не может не внушать тревогу. Мы видим осенний рост заболеваемости. Пока в Москве показатели в 2 раза ниже пиковых значений. Но за последние недели мы видим рост заболеваемости на 30%, рост госпитализаций – больше 20%», – сказал Собянин.

Он отметил, что это говорит об отрицательной динамике.

За минувшие сутки в Москве подтвердили 4410 новых случаев коронавируса. Всего в мегаполисе на сегодняшний день выявлено 1 650 649 случаев заболевания.

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