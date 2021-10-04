РИАМО - 4 окт. Около 70% граждан, работающих в столичной сфере услуг, прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице введена обязательная вакцинация для всех, кто работает с населением.

«У нас 67% работающих в этих группах привились двумя компонентами, и 73% - одним компонентом», - сказал Собянин.

Он отметил, что в сферах образования и здравоохранения данный показатель превышает 80%.

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