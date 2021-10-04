РИАМО - 4 окт. Мытищинская компания «Интерсэн-Плюс» стала 56-м участником национального проекта «Производительность труда», сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Эта компания является одним из крупнейших производителей дезинфицирующих средств. Предприятие приступило к реализации нацпроекта на участке производства и розлива диасептика.

Адресную поддержку фирме окажет региональный центр компетенций (РЦК). На выбранном участке применят инструменты бережливого производства.

В рамках проекта вырастет производительность труда из-за снижения простоев оборудования, также ожидается увеличение объемов производства за одну смену и снижение уровня незавершенного производства.

«В этом году при поддержке РЦК 4 подмосковных предприятия уже завершили пилотные проекты по повышению производительности труда. Везде были достигнуты превосходные результаты. Все компании намерены масштабировать полученный опыт на другие производственные участки», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Также она отметила, что сейчас специалисты РЦК работают еще с 5 производителями. До конца 2021 года к нацпроекту могут присоединиться как минимум 7 региональных предприятий.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране.

Цель нацпроекта - обеспечение к 2024 году темпов роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.