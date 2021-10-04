РИАМО - 4 окт. В супермаркете «Магнит» сотрудники якобы избили двух мужчин дубинкой до крови после обвинений в краже продуктов. Видео от очевидцев произошедшего разместили в группе «Город Домодедово» во «ВКонтакте».

Продавцы стали обвинять двух мужчин в воровстве товаров и силой затолкали их в подсобку.

«Поймали мужчин на воровстве (по словам работников), закрыли в служебном помещении, продавщица стала избивать мужчину дубинкой, рассекла ему лоб, все ее действия засняли на камеру», – сообщается в подписи к видеозаписи.

На кадрах видны лужи крови, у одного из мужчин рассечена бровь. Как утверждают очевидцы, никто из сотрудников «Магнита» не оказал пострадавшим первой помощи.

При этом когда приехала служба спасения 112, продавцы отказались впустить сотрудников.