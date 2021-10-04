РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 окт. Участковый из Королева примет участие во втором этапе конкурса «Народный участковый», сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Участковый из Королева, победитель первого этапа, старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН Болшевского ОП майор полиции Виталий Бланкин будет представлять Королев во втором этапе конкурса «Народный участковый».

Конкурс «Народный участковый» проходит в три этапа. Голосование проводится в режиме онлайн на сайтах МВД России. В голосовании могут принять участие все желающие. На сайтах МВД России размещены анкеты участвующих в конкурсе сотрудников полиции. После изучения представленных материалов пользователи смогут отдать свои голоса лучшему участковому.

В первом туре победу одержал Виталий Бланкин. Второй этап голосования пройдет на сайте ГУ МВД России по Московской области с 7 по 16 октября.

Победитель второго этапа представит Подмосковье в финальном всероссийском этапе конкурса с 1 по 10 ноября.

Участвующие в конкурсе участковые имеют стаж службы более 3 лет, и не имеют дисциплинарных взысканий.