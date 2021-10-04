РИАМО - 4 окт. Диетолог Анна Белоусова рассказала, что секрет приготовления вкусной и полезной гречневой каши кроется в ее обжарке и использовании подушки.

При традиционном способе готовки каши - налить в кастрюлю воды, засыпать крупу и варить на медленном огне до готовности – слипаются зерна, а также теряются полезные вещества.

«Сначала гречку мы бросаем на сухую сковородку и только после того, как пошел гречневый запах, мы ее забрасываем в кастрюлю и варим на тихом огне. И когда вода практически выкипела, мы туда кладем масло, так как полезно сочетание гречки с животными жирами», - сказала Белоусова в эфире радио Sputnik.

Потом нужно использовать старый, бабушкин способ: накрыть кастрюлю полотенцем и поставить под подушку, чтобы она дошла.

Также врач напомнила, что гречка может быть идеальным завтраком, потому что она намного менее калорийная, чем, например, овсянка, но при этом дает хорошее насыщение и заряжает энергией.