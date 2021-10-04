РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 окт. Всероссийская перепись населения состоится во всех регионах страны с 15 октября по 14 ноября, в Балашихе в течение месяца будет открыто 158 переписных участков, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Детали предстоящей в Подмосковье работы губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов во время еженедельного совещания.

Жители округа смогут пройти перепись на портале госуслуг, в МФЦ или на дому. Адресно посещать балашихинцев будут более 950 переписчиков. Узнать их можно будет по специальной униформе и удостоверению. Предъявить его специалисты должны вместе с документом, удостоверяющим личность.

Жителям предстоит ответить в свободной форме на 33 вопроса. Они касаются социально-демографических характеристик жителя, его жилищных условий, занятости, образования, национальной принадлежности, гражданства. После ответа на вопросы на телефон придет QR-код. Собранные сведения позволят понять, сколько жителей сегодня насчитывается в Балашихе и в каких условиях они живут.

Последняя перепись населения прошла в Московской области в 2010 году. Ее участниками стали 95% жителей. Цель этой кампании – переписать все население региона.